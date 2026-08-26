Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Gaia Tortora, lo sfogo durissimo: "Questo è per voi, magari imparate qualcosa"

di
Libero logo
mercoledì 26 agosto 2026
Gaia Tortora, lo sfogo durissimo: "Questo è per voi, magari imparate qualcosa"

1' di lettura

Gaia Tortora al centro della bufera. Non tanto per il contenuto del suo tweet contro Sigfrido Ranucci. Quanto per un fantomatico errore grammaticale che qualche utente su X le ha rimproverato. "Se Ranucci andrebbe a cena con Toto' Rina la Colosimo allora può fare una foto con Ciavardini e non scatenare la tempesta. O no?", ha scritto la vicedirettrice del TgLa7. Apriti cielo: il binomio 'se + condizionale' ha mandato subito in tilt follower e lettori occasionali. Alcuni infatti si sono scandalizzati per l'errore clamoroso. Tra questi anche il deputato del Movimento Cinque Stelle Dario Carotenuto che ha parlato addirittura di "un autogol da fuoriclasse".

Ma c'è anche chi ha fatto notare ai professori di X che l'errore non sussiste. "Guardate che 'andrebbe' in questo caso è perfettamente corretto, eh! Poi uno può ragionare sul contenuto del post, se vuole, ma il condizionale è giusto, in questo caso", "La frase di Gaia Tortora è corretta. La sequenza 'se + condizionale' è inammissibile nella protasi di un periodo ipotetico dell'irrealtà. Non è questo il caso". La polemica, però, è stata spenta dalla stessa Gaia Tortora che ha retwittato: "Ai Leoni ignoranti da tastiera...questo è per voi. Spiegato bene bene. Magari imparate qualcosa".

tag
gaia tortora

Alla faccia della coerenza Gaia Tortora stende il M5s: "Ranucci a cena con Riina, allora la Colosimo..."

Woke al cartoccio Gaia Tortora sbertuccia Conte e i 5 Stelle: "Io me li ricordo al voto sulle unioni civili, woke al cartoccio"

Errori giudiziari Gaia Tortora, la rivelazione con cui affonda Schlein: "Mi hanno scritto esponenti Pd indignati"

ti potrebbero interessare

Sigfrido Ranucci, addio Report e gioco sporco contro la Rai: cosa sta rifiutando

Sigfrido Ranucci, addio Report e gioco sporco contro la Rai: cosa sta rifiutando

Pietro Senaldi
Compatangelo, la salma in Italia il 2 settembre. La mamma: "Della morte non sappiamo niente"

Compatangelo, la salma in Italia il 2 settembre. La mamma: "Della morte non sappiamo niente"

Redazione
In Onda, Sigfrido Ranucci sul futuro in Rai: "Non escludo un ritorno, anche da morto"

In Onda, Sigfrido Ranucci sul futuro in Rai: "Non escludo un ritorno, anche da morto"

Gaia Tortora stende il M5s: "Ranucci a cena con Riina, allora la Colosimo..."

Gaia Tortora stende il M5s: "Ranucci a cena con Riina, allora la Colosimo..."