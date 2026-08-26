Gaia Tortora, lo sfogo durissimo: "Questo è per voi, magari imparate qualcosa"

Gaia Tortora al centro della bufera. Non tanto per il contenuto del suo tweet contro Sigfrido Ranucci. Quanto per un fantomatico errore grammaticale che qualche utente su X le ha rimproverato. "Se Ranucci andrebbe a cena con Toto' Rina la Colosimo allora può fare una foto con Ciavardini e non scatenare la tempesta. O no?", ha scritto la vicedirettrice del TgLa7. Apriti cielo: il binomio 'se + condizionale' ha mandato subito in tilt follower e lettori occasionali. Alcuni infatti si sono scandalizzati per l'errore clamoroso. Tra questi anche il deputato del Movimento Cinque Stelle Dario Carotenuto che ha parlato addirittura di "un autogol da fuoriclasse".

Ma c'è anche chi ha fatto notare ai professori di X che l'errore non sussiste. "Guardate che 'andrebbe' in questo caso è perfettamente corretto, eh! Poi uno può ragionare sul contenuto del post, se vuole, ma il condizionale è giusto, in questo caso", "La frase di Gaia Tortora è corretta. La sequenza 'se + condizionale' è inammissibile nella protasi di un periodo ipotetico dell'irrealtà. Non è questo il caso". La polemica, però, è stata spenta dalla stessa Gaia Tortora che ha retwittato: "Ai Leoni ignoranti da tastiera...questo è per voi. Spiegato bene bene. Magari imparate qualcosa".