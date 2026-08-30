L’autogol del “Fatto” sulla nuova conduttrice

Il Fatto Quotidiano è perennemente in prima fila per difendere il sodale Sigfrido Ranucci, salvate il soldato Sigfrido. Perché la libertà di stampa è tutto. L’unica missione che il condottiero della battaglia maestra, in questo momento storico, deve portare in giro per l’Italia. Ma che stiamo farneticando, in tutto il mondo. Forse nel sistema solare e oltre. Solo che a volte, lo sappiamo, il fuoco amico fa più danni di quello nemico.

Cos’è successo? Ieri osservata la prima pagina del Fatto Quotidiano notiamo qualcosa di strano. Ecco la foto in prima del giornale di Travaglio&Co., il titolo è ficcante. Dritto al punto, bisogna impugnare la penna come fosse una spada, e allora la fotografia centrale con Ranucci viene adornata dalla scritta «Hanno ucciso Report». Poi guardiamo ancora e incontriamo il sommario: «La Rai annuncia due conduttori sconosciuti».

Ma la foto, la regina di questo situazionismo, che mostra l’effige gloriosa di Sigfrido dietro ha altri protagonisti. Anzi sulla destra guarda un po’ chi appare: Giulia Presutti. Futuro volto di Report. Un capolavoro, dobbiamo dirlo, di involontaria comicità. E così la giornalista è talmente sconosciuta da essere ben posizionata in prima fila, sempre un passo indietro al sommo leader dell’informazione, nelle fotografie scattate a Sigfrido Ranucci. Sarà che il teleobiettivo che usano dalle parti del Fatto ha le lenti, accecanti, dell’ideologia?