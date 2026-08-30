Chi è Sahra Lahouasnia, la compagna di Di Battista volata a Cuba

Sono ore di forte preoccupazione per Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un improvviso malore. Di Battista si trovava sull'isola per motivi di lavoro quando, nella serata di venerdì, è stato colpito da un violento mal di testa e ha perso conoscenza.

Dopo un primo ricovero nell'area di Santa Clara, l'ex deputato è stato trasferito all'Avana, dove i medici lo hanno sottoposto a ulteriori accertamenti. Il governo italiano ha predisposto la possibilità di un trasferimento sanitario in Italia, ma l'eventuale rimpatrio potrà essere effettuato soltanto qualora le sue condizioni cliniche lo permettano.

A Cuba lo ha raggiunto Sahra Lahouasnia, la compagna di Di Battista e madre dei suoi due figli, Andrea e Filippo. La coppia è legata dal 2017 e ha sempre scelto di mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori. Lahouasnia ha origini francesi e algerine e ha studiato tra Francia e Italia. Dopo la Sorbona di Parigi ha proseguito la formazione a Roma, frequentando la Sapienza e conseguendo un master in Economia a Tor Vergata. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche per realtà come Cinecittà, Renault ed Hermès.

Dalla relazione con Di Battista sono nati due figli: Andrea, il primogenito, e Filippo, nato nell'agosto 2020. La famiglia ha condiviso anche la passione per i viaggi e per le esperienze all'estero. Sahra, inoltre, ha collaborato alle attività di reportage del compagno, occupandosi in particolare delle traduzioni.