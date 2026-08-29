Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Ranucci, Annalisa Chirico lo inchioda: il dato con cui smaschera i metodo-Report

di
Libero logo
sabato 29 agosto 2026
Ranucci, Annalisa Chirico lo inchioda: il dato con cui smaschera i metodo-Report

2' di lettura

"Oltre il 40% delle inchieste di Report nell'ultima stagione hanno riguardato direttamente Fratelli d'Italia o Giorgia Meloni - ha spiegato Annalisa Chirico, ospite a 4 di Sera -. L'1,7% di quelle inchieste ha riguardato il Pd. Questo per dire che anche in questi anni di governo di centrodestra la redazione di Report ha lavorato liberamente, ha lavorato con la massima autonomia, ha fatto tutte le inchieste che riteneva di poter fare".

"Mi chiedo, il garantismo della destra in questa vicenda dov'è? Perché si sente sempre parlare di garantismo, ma io qua sinceramente non ne ho visto - il commento di Matteo Pucciarelli -. Si è praticamente condannata già una persona, si sta dicendo in sostanza che si è organizzato un attentato da solo, perché questo è il messaggio di sottotesto che viene dato, e quindi viene fatto fuori. Tra l'altro con un tema anche di metodo, perché te puoi prendere anche una decisione del genere, no?. No, la RAI può farlo, ovviamente dovrebbe non farlo perché la politica glielo chiede, però questo è un altro discorso ancora. E come si fa?Senza mettere al corrente i Ranucci di questa scelta, senza coinvolgere la redazione, perché questo è quello che è avvenuto. Quindi diciamo, in questa vicenda purtroppo c'è l'idea della resa dei conti, che è un tema diverso rispetto al voler fare un bene per Report".

tag
annalisa chirico
4 di sera
sigfrido ranucci
report

Dietrologia Ranucci, Matteo Pucciarelli supera il limite: "C'è l'idea della resa dei conti"

Il retroscena Report, il retroscena sulla chat di redazione e quei 5 like che hanno fatto infuriare Ranucci

Parole pesantissime Il delirio di Sigfrido Ranucci: "Vogliono farmi fare la fine di Regeni al Cairo"

ti potrebbero interessare

Ranucci, Matteo Pucciarelli supera il limite: "C'è l'idea della resa dei conti"

Ranucci, Matteo Pucciarelli supera il limite: "C'è l'idea della resa dei conti"

Redazione
Alessandro Di Battista, fonti Chigi: "Pronto un aereo per trasferirlo in Italia"

Alessandro Di Battista, fonti Chigi: "Pronto un aereo per trasferirlo in Italia"

Redazione
Alessandro Di Battista in gravi condizioni: il forte mal di testa e il malore, cosa sappiamo

Alessandro Di Battista in gravi condizioni: il forte mal di testa e il malore, cosa sappiamo

"Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba in gravi condizioni"

"Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba in gravi condizioni"