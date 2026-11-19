Patrimoniale e divisioni tra Pd, Avs, M5s e Italia Viva, il dibattito è vivo più che mai e a tremare sono le tasche degli italiani. Alice Campagna, giovane voce dell’area conservatrice che sta cercando di ritagliarsi uno spazio nel dibattito politico attraverso i social, asfalta la sinistra a È Sempre Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni mercoledì in prima serata su Rete 4.

La Campagna sostiene che questa misura è un volano per la fuga degli imprenditori, che non contribuiscono più alla crescita del Paese: “Le tasse sulla ricchezza comprendono l’Imu, l’imposta di bollo, il bollo auto e ci tengo a ricordare alla sinistra che è triste il fatto che sia la destra ad averlo tolto. Detto questo, quello che non si dice sulla tassa patrimoniale è il fatto che in tutti i Paesi o comunque nella maggior parte dei Paesi in cui è stata introdotta, si sono trovati costretti, successivamente, a doverla abolire, ridimensionare o sospendere, perché in questi stessi Paesi – commenta la Campagna - si sono trovati decine di imprenditori con grandi patrimoni ad andarsene, a cambiare residenza in Svizzera per esempio”.

“Quindi - prosegue - lo Stato ha perso più gettito di quanto effettivamente ne fosse entrato e quindi a quel punto iniziavano gli obblighi: obblighi su obblighi, tasse su tasse e morale della favola è che in realtà si vuole comandare il lavoro e le tasche, il portafoglio dei cittadini”.

"Nei paesi in cui è stata introdotta la patrimoniale questa tassa è stata eliminata o ridimensionata perchè gli imprenditori decidevano di scappare cambiando residenza"



Alice Campagna a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/FcrykWUaDH — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) November 18, 2026

Poi, l’affondo sul Movimento 5 Stelle e sull’introduzione del reddito di cittadinanza: “Il reddito di cittadinanza ci è costato 34 miliardi e quasi due miliardi (1 miliardo e 710 milioni) di questi sono finiti nelle mani di chi non ne aveva diritto, attualmente ne abbiamo recuperati solo 250 milioni. Non sono stati creati posti di lavoro ed è aumentato il lavoro in nero, i famosi navigator hanno perso il poso di lavoro”.