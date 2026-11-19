L’ospitata in tv di Ciro Grillo è stata un boomerang e la frattura arriva dopo sette anni di silenzio. Riguarda una vicenda giudiziaria che finora aveva visto i quattro imputati muoversi compatti.

Vittorio Lauria, così, prende le distanze dal figlio di Beppe Grillo, dopo l’intervista rilasciata venerdì scorso a Telenord. Una presa di posizione che, si legge sul Corriere della Sera, segna un cambio di passo nella strategia mediatica degli imputati.

Lauria, che non sarebbe stato informato dell’intervento televisivo dell’amico, gli avrebbe scritto: “Potevi almeno avvisarmi”. La risposta di Grillo sarebbe stata semplicemente: “Ok”. A infastidire il giovane non sarebbe stata soltanto l’iniziativa autonoma, ma anche il contenuto delle dichiarazioni, con riferimenti ai magistrati, all’avvocata Giulia Bongiorno, alle donne e all’alcol prima dei rapporti sessuali.

Dopo essersi consultato con il proprio legale, Alessandro Vaccaro, Lauria ha deciso di intervenire pubblicamente. In una nota ha precisato: “Non ero stato informato dell’intervista televisiva rilasciata da Ciro” e della sua “decisione di esporsi mediaticamente né, a maggior ragione, potevo immaginare i contenuti dei suoi pensieri personali dai quali prendo le distanze”. Lauria ribadisce la propria innocenza e quella degli altri coimputati, ma sottolinea la fiducia nella magistratura: “Assoluta fiducia nella magistratura, certo che le mie ragioni verranno compiutamente valutate e analizzate e che porteranno a un’assoluzione dai reati che non ho commesso”.

Il giovane contesta anche l’immagine collettiva costruita attorno ai quattro: “Ad oggi, siamo sempre stati oggettivamente identificati come una persona unica, corrispondente all’immagine del nostro coimputato”. E aggiunge di non poter accettare che gli venga attribuita un’immagine che non gli appartiene. Intanto, anche Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia non hanno firmato la nota. I rispettivi legali evitano commenti, ma ci sarebbe disappunto per l’intervista di Grillo. E la vicenda arriva mentre è iniziato il processo d’appello. In primo grado Grillo, Capitta e Lauria sono stati condannati a otto anni, Corsiglia a sei anni e sei mesi. Le dichiarazioni televisive potrebbero ora entrare negli atti del procedimento.