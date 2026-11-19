L’addio ai telespettatori di Corrado Augias, scomparso giovedì a Roma all’età di 91 anni, andrà in onda lunedì prossimo su La7. Sarà una puntata speciale de “La Torre di Babele”, alla quale il giornalista e conduttore ha lavorato in prima persona. A rivelarlo il direttore di rete Andrea Salerno, che ha collaborato con Augias alla produzione della puntata.

“Sono andato a casa sua, abbiamo fatto insieme la scaletta e il montaggio di questo ricordo che andrà in onda lunedì, nel suo giorno storico di messa in onda”, dichiara Salerno. Il titolo della puntata non è stato ancora deciso, ma potrebbe essere “Ciao Corrado”. È la “trasmissione con cui lui voleva salutare il pubblico, che contiene alcuni momenti significativi de ‘La Torre di Babele’ ed altri e che sapeva sarebbe andata in onda dopo la sua morte”, spiega ancora il direttore.

Salerno ha voluto salutare Augias anche con un post pubblicato sui social: “Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato. Grazie del lavoro fatto assieme. Tutta La7 si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme”. Augias era passato dalla Rai a La7 nel 2023, dopo la vittoria del centrodestra alle Politiche. L’ultima puntata de “La torre di Babele” era andata in onda il 12 ottobre 2026.