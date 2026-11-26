La polemica milanese sull’“albero del dono” è arrivata anche alla ‘Pennicanza’ di Fiorello: “È una cosa che, sono sicuro, non è stata richiesta da nessuno. Non credo - ha detto lo showman nel programma su Rai Radio 2 - che ci sia stata una sola persona di un’altra religione che ha chiamato il Comune di Milano perché si sentiva urtata”.

Con la sua solita ironia, il comico siciliano ha chiesto al sindaco del capoluogo lombardo di non cancellare le tradizioni cristiane e di usare un po’ di buon senso: “Stiamo andando nel futuro, abbiamo l’IA, i rettiliani sono tra di noi, arriveranno gli alieni, l’economia cadrà, il capitalismo è finito… almeno lasciateci uno straccio di tradizione, lasciateci il Natale! Non ha a che fare né con la destra né con la sinistra, è solo buon senso!”.

Infine, la battuta: “Al mio amico Amadeus, che vive a Milano e ha un cane: Ama, vai lì, portaci il cane e fagli lasciare un dono sotto l’albero!”

Nei giorni scorsi, a Milano, erano scoppiate le polemiche in seguito all’installazione, in piazza Duomo, di un abete naturale alto 26 metri, presentato come “albero del dono” e non come albero di Natale. La decisione ha fatto storcere il naso a tanti milanesi, che hanno accusato il sindaco di voler censurare il Natale per non urtare la sensibilità di islamici e atei.