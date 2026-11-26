“Però il problema è sia sull’immigrazione sia sull’Islam. Non a caso il 43% degli stupri sono fatti da immigrati che sono il 9% della popolazione”. Mario Giordano elargisce una lezione senza precedenti alla sinistra. Ospite di È sempre Cartabianca su rete 4, il giornalista ha spiegato a Nicola Fratoianni perché l’islam e l’immigrazione sono un problema per gli italiani.

“E quindi c’è un problema oggettivo del fatto che il numero delle persone che stuprano rispetto agli italiani è decisamente superiore - ha proseguito Giordano -, i reati tipo futi e scippi anche qua la percentuale è decisamente superiore, quindi c’è effettivamente un problema, ma non perché gli stranieri sono stranieri, ma perché se arrivano stranieri vengono buttati molto spesso fra l’altro col meccanismo dei flussi irregolari, ma poi diventano irregolari perché il lavoro non c’è, perché ci sono tanti falsi aziende, quindi fin in strada E poi questo crea una situazione di problema. La stessa cosa sull’Islam, il problema non sono quelli che predicano pacificamente, ma io ho fatto un’inchiesta domenica in otto moschee su otto di Genova, gli imam predicano la poligamia, invitano a praticare la poligamia e suggeriscono anche come praticare la poligamia attraverso il flusso irregolare,cioè facendo arrivare le seconde moglie come badanti, e questo è un problema”.

E ancora: “Quando io in una moschea di Brescia trovo un imam che dice, ovviamente andando a telecamera nascosta, che bisogna sposare le bambine di 9 anni, si possono sposare le bambine di 9 anni, quello è un problema, è un problema di mancata integrazione di persone che vengono qui non per integrarsi. Ma evidentemente per imporre una cultura che è contraria non solo alla nostra Costituzione, ma alla nostra civiltà, e quello è il problema”.