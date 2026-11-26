A È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, è stato ospite Andrea Scanzi. La firma del Fatto quotidiano si è confrontato con Gianni Alemanno. E ha lanciato una pesante accusa - totalmente delirante - al governo. Secondo lui infatti si starebbe creando un clima per sdoganare il fascismo.

“Adesso che hanno vinto le elezioni, si prendono tutto - le parole di Scanzi -. E si prendono quindi anche il desiderio di riscrivere completamente la storia. Quindi c’è proprio una scelta precisa, senziente. Temo che ci stiano riuscendo perché tu ogni giorno sposti l’asticella e ogni giorno dici qualcosa che fino al giorno prima ti sembrava impossibile da dire. prima o poi vale tutto. L’avresti mai detto che un giorno avremmo assistito a una sorta di sdoganamento di Pino Rauti?”.

E ancora: “Ma rientra tu

tto nella logica per cui tutto sommato il fascismo andava bene. Sì, ha fatto anche delle sciocchezze. Però derubrichiamolo. va bene, c’erano delle cose brutte ma c’erano anche delle cose belle. ragazzi, pochi giorni fa in Parlamento anche se Alemanno scuote la testa, un suo collega di Futuro Nazionale Sasso ha definito i partigiani dei vigliacchi assassini. Cioè ragazzi, siamo in questo clima qua. Quindi se il clima è questo è ovvio che la logica è quella di lasciare intendere che tutto sommato fascismo e comunismo pari sono e che l’antifascismo non è importante”.