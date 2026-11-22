Anche Francesco Rutelli ha voluto salutare per l’ultima volta l’amico Corrado Augias. Alla camera ardente l’ex sindaco di Roma ha ricordato il loro rapporto: “Mia moglie Barbara Palombelli lavorava con lui nella sede romana di Panorama in via Sicilia alla fine degli anni ’80. Poi le estati insieme a Capalbio con Andrea Barbato e i Fabiani. Nominai anche suo cognato Gianfranco Varvesi mio consigliere diplomatico da ministro dei Beni culturali. Un’amicizia solida e lunghissima”.

Ma c’è un aneddoto che più di altri descrive quella che Rutelli ha definito al Corriere della Sera “l’incredibile ironia di un novantenne”: “Nel lontano 2004, da leader della Margherita, tengo un comizio a Polignano a Mare in cui dico che nulla ci è stato regalato, che abbiamo faticato molto a raggiungere i nostri traguardi, che abbiamo mangiato pane e cicoria, per citare il piatto locale più popolare e più diffuso lì a Polignano… Quella battuta mi rimase attaccata per un po’, nel dibattito politico. E ben 19 anni dopo, dico 19 anni, mi arriva un suo WhatsApp: ‘Oggi ho salutato il bravo carrozziere amico mio che stava per così dire pranzando, era un panino con la cicoria, mi sono ricordato di me, di te, di come eravamo’. Io gli risposi ironicamente: ‘Come si permette! Mi sono nutrito con fusion e vegano coreano. Sono certo che la vostra cicoria la raccoglievate dai marciapiedi perché tenuti male dalla giunta Rutelli…'. Siamo andati avanti per un po’. Di messaggi così ce ne sono stati tantissimi".

Di fronte alla domanda sul cosa pensa della sua decisione di dire addio alla vita, Rutelli ha subito risposto che “gli dobbiamo il più profondo rispetto. È stato un gesto intimo, la conseguenza della sua condizione di salute, tutto molto lineare con il suo desiderio di essere sempre lucido e presente, di non voler essere sopraffatto dalla malattia”.