La procuratrice capo della Dda di Firenze Rosa Volpe è in viaggio per raggiungere la casa di campagna in provincia di Grosseto dove l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si è tolto la vita con un colpo di pistola. Volpe, è quanto diffonde l’Adnkronos, effettuerà un sopralluogo e assumerà il coordinamento delle indagini. In prima battuta le indagini sono state avviate dalla procura di Grosseto, diretta da Maria Navarro. Subito dopo il ritrovamento del corpo sul posto si è recato il medico legale. Si ipotizza l’apertura, come di prassi in questi casi, di un fascicolo per istigazione al suicidio necessario per gli accertamenti di rito.

L’ex capo della Polizia era da solo nella sua casa di campagna in Toscana. Secondo le prime informazioni, a far scattare l’allarme sono stati i familiari preoccupati perché non avevano sue notizie da ieri sera. Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

“Pur avendo manifestato il desiderio di difendersi, evidentemente non ha retto al peso di un’accusa che negava tutto quello che lui aveva fatto nella sua vita”. Lo ha detto al Tg1 Franco Coppi, che con Francesco Bertorotta ha assistito De Gennaro, indagato dalla procura di Caltanissetta con l’accusa di depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio.