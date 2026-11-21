Baggianate, fesserie, bufale e altre carezze. A 4 di Sera, su Rete 4, Paolo Del Debbio e i suoi ospiti affrontano il tema della patrimoniale, l’ossessione della sinistra, e volano parole grosse.

Ad aprire il fuoco è Bruno Vespa. Il conduttore di Porta a Porta ricorda che «la parola patrimoniale non aiuta a vincere le elezioni». E forse è per questo che Alessandro Zan, esponente del Pd, ascolta in silenzio.

«Cottarelli, che è stato evocato e che è una persona terza perché è il direttore del centro sui conti pubblici dell’Università Cattolica, ha detto in maniera esemplare che la parola patrimoniale fa scappare tutti», prosegue Vespa, analizzando i programmi di Pd, M5s e Avs: «Non so come si possano conciliare tre proposte così abissalmente diverse, perché i 5,4 milioni ribaditi da Fratoianni sembrano tanti ma possono essere una buona eredità, con gli immobili eccetera. Siccome questa è una tassa annuale, significa che quel signore che ha 5 milioni di patrimonio, che è stato peraltro già tassato prima, in una legislatura paga 3 milioni di imposte ulteriori, 600 mila all’anno per 5 anni sono 3 milioni, mi pare un prelievo gigantesco insomma». E i dem? «100 milioni sono veramente tanti e bisogna vedere... Come la tassa sulle plusvalenze finanziarie dei 5 Stelle, da un certo livello in poi è molto facile far sparire i soldi».

Ancora più brutale Paolo Liguori: «La patrimoniale è una baggianata, mi sentite bene a casa? Se ne continua a parlare ma non si farà mai, in questa maniera soprattutto. Il fatto che non siano d’accordo nel Campo largo su che tipo di tassa bisogna fare mi terrorizza, perché significa “dateci i voti che stiamo insieme ma non sappiamo perché, dopo che ci avete eletto decideremo”. Questa è una fesseria».

Ed è «una baggianata anche il reddito di cittadinanza che ancora Conte propone». «Se dovessi mai votare il campo largo - conclude il direttore -, e il motivo per cui non lo voterei è perché c’è questa confusione nella comunicazione, io voglio sapere che cosa vorrebbero fare dopo, vorrebbero fare quella patrimoniale da 100, da 45, da 32 milioni?». Due cose sono certe, taglia corto Matteo Perego di Forza Italia. La prima: la bufala delle opposizioni sul governo che ha aumentato le tasse. E la seconda: «La sinistra vuol tassare i patrimoni per fare il reddito di cittadinanza, siamo veramente alla follia pura!».