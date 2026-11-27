Il caro-affitti a Milano, e non solo, protagonista di un segmento di Dritto e rovescio, su Rete 4. Mario Giordano, sostituto per una sera del “titolare” Paolo Del Debbio, ospita un agente immobiliare in collegamento e, in studio, il condirettore di Libero Pietro Senaldi e Matteo Pucciarelli, firma di Repubblica.

“I prezzi sono alti perché c’è troppa gente che vuole andare a vivere in città e che se lo può permettere - sottolinea Senaldi rispondendo a Pucciarelli -. Perché se non fosse così, scusami, lui non riuscirebbe ad affittare nessuno. Il punto è questo, il punto è che tanta gente vuole vivere a Milano e tanta gente se lo può permettere”.

“E se tu vuoi mettere la patrimoniale, per dire, aumenteranno semplicemente gli affitti - fa notare ancora Senaldi -. Perché io, che sono il proprietario, dovrò pagare di più e lo riverserò sui cittadini. Allora, questo è il punto”.

"Mettendo la patrimoniale aumenteranno gli affitti"



Pietro Senaldi a #drittoerovescio pic.twitter.com/lrYZk44eWZ — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 26, 2026

“E questa è una cosa, lui dice, apolitica. Non è vero, perché sia che governi la destra o più spesso in queste città ricchissime la sinistra, perché è così, il problema è sempre lo stesso”, conclude il condirettore di Libero.

“La speculazione manda via le persone dalle città. Noi abbiamo bisogno di autisti, infermieri, maestri, non li possiamo mandare via. La politica serve a questo”, replica Pucciarelli, a cui risponde a sua volta l’agente immobiliare: “Non c’è diritto a una casa a un prezzo basso. Universitari che protestano, che vogliono la casa a 200 euro. Non esiste! se la tua Università è in centro e tu non ti puoi permettere una casa a 1.000 euro te ne vai in periferia a 200 o 300 euro, ti prendi il pullman e ti fai mezz’ora di strada”.