L’improvvisa morte di Gianni De Gennaro ha scosso l’Italia e ora tutti s’interrogano non solo sulle circostanze che lo hanno stroncato, ma anche sui rapporti tra Stato e mafia nella stagione stragista che va dal 1989 al 1994.

Se ne parla anche nello studio di Piazzapulita, programma d’attualità e approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli. Tra gli ospiti c’è uno dei giornalisti che più conoscono la materia, cioè Attilio Bolzoni, che espone il suo punto di vista e secondo cui il fatto non è riconducibile solo all’indagine della Procura di Caltanissetta: “Avendo conosciuto un po’ De Gennaro e la tempra dell’uomo, il gesto è esagerato, è sproporzionato alle accuse che gli venivano mosse. Io non credo che sia arrivato a quel gesto per la vicenda Contorno. È arrivato a questo gesto, tra l’altro, dopo che gli avevano negato l’arresto, dopo che il suo avvocato gli aveva spiegato che c’era una situazione abbastanza serena”.

Il giornalista, poi, ripercorre le indagini su De Gennaro degli ultimi anni: “Questo uomo è stato ascoltato per tre anni dalle microspie. Microspie. Tre anni è una vita, due vite, tre vite… cosa dici in tre anni? Considera che lui non era soltanto un pensionato, ex-capo della Polizia, ex-vice capo della Polizia, ex-capo dei Servizi Segreti, lui è stato anche presidente di Finmeccanica. Quindi – spiega il giornalista di Domani - lui si sarà chiesto ‘chissà che cosa ho pensato, che cosa ho detto in questi tre anni e insieme a chi e sul conto di chi’“.

Bolzoni, i sospetti sul suicidio di Gianni De Gennaro: guarda qui il video di Piazzapulita su La7

“Pensa (si rivolge a Formigli, ndr) che un giorno prima, se non ho capito male, festeggiavano e ballavano per un premio all’ex-capo della CIA nello stesso luogo dove poi hanno fatto la perquisizione. Credo che il gesto di De Gennaro non possa essere riconducibile solo alla vicenda Caltanissetta. C’è Caltanissetta, è ovvio che c’è. Nel messaggio che manda c’è anche dell’altro che non abbiamo detto prima, l’hard disk. Lui dice ‘eccolo qua, non ve l’ho fatto trovare - con un po’ di disprezzo - perché non l’avreste capito, per quel tanto che c’è dentro’. Nel messaggio, però, dice anche ‘ho fatto delle cose per conto dello Stato, per la sicurezza dello Stato che tu procuratore non puoi capire’. Gliel’ha detto chiaramente, però, ha fatto delle cose magari anche senza voglia, magari anche che non condivideva, ha detto, ‘con sofferenza e dolore’, ha usato queste parole”.