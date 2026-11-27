Dal complottismo allo sfregio, il passo è breve. Tomaso Montanari, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, è chiamato a commentare il suicidio di Gianni De Gennaro, super-poliziotto impegnato per anni nella lotta alla mafia a fianco di Giovanni Falcone e indagato a Caltanissetta per depistaggio sulla strage di via D’Amelio.

Un’ombra infamante che lo ha portato a togliersi la vita nella sua casa di Montiano, non prima di lasciare una lettera in cui si dichiara innocente e fedele servitore dello Stato.

Montanari, però, non la pensa così: “A me è parso un atto di accusa di uno strumento fedele dire più del potere che dello Stato, che alla fine si è sentito gettato via, senza protezione. Per la prima volta, forse, senza la protezione di un potere che a geometrie variabili ha comunque servito per tutta la vita”.

“Anche la Procura di Caltanissetta sembra avere zone oscure e un’acrimonia particolare, mossa forse da logiche non tutte strettamente giudiziarie, e una Commissione Antimafia animata da logiche di tifoseria più che dalla ricerca della verità”, gli fa notare Formigli. “Io mi chiedo quale Stato - replica Montanari -. Quando ho letto di De Gennaro mi è venuto in mente un saggio di Franco De Felice del 1989, Doppia lealtà e doppio Stato. C’è una parte dell’establishment di questo Paese che è rimasto sempre fedele al Patto atlantico, alternativo alla Costituzione. E il fatto che il capo della Polizia della Diaz possa diventare presidente di Finmeccanica, le armi, Leonardo, poi arrivi al Ponte sullo Stretto… Io ricordo che Tina Anselmi diceva: basta una sola persona ricattabile ai vertici dello Stato ed è come se la Costituzione non ci fosse”.

Montanari su De Gennaro: guarda qui l’intervista a Piazzapulita su La7

“E Falcone?”, lo incalza il padrone di casa. Il rettore dell’Università per stranieri di Siena tiene duro: “Esiste un De Gennaro 1 e un De Gennaro 2. Sul primo c’è un dibattito tra mafiologi, certo non farà chiarezza questa Commissione Antimafia della destra post-fascista, anzi destra fascista che ha tutto l’interesse che su certe cose non si indaghi. Ricordo che l’artificiere di Capaci viene fuori da Ordine nuovo, che non abbiano voglia di lumeggiare da quelle parti mi pare evidente”. E così si torna alla pista nera, guarda un po’ che caso.