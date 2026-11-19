E’ morto il giornalista Corrado Augias, aveva 91 anni. Ad annunciarlo il sito di Repubblica, il quotidiano a cui il giornalista, storico volto Rai, ha legato il suo nome.

Fondatore insieme a Eugenio Scalfari, corrispondente, editorialista, curatore della rubrica delle lettere. E poi la tv, come detto: Telefono giallo, su Rai 3 (dal 1987 al 1992), Cominciamo bene sempre sul terzo canale, e poi il passaggio a La7 con La torre di Babele e tante ospitate nei talk, soprattutto a DiMartedì dall’amico e “allievo” Giovanni Floris, nei cui studi ormai era da tempo una presenza quasi fissa.

Nella sua lunga carriera, sempre vissuta da opinionista dichiaratamente di centrosinistra ma con una grande passione per la cronaca nera e giudiziaria, anche un’esperienza politica all’Europarlamento, eletto deputato come indipendente di sinistra tra le fila del Partito socialista europeo dal 1994 al 1999. Fino all’ultimo ha continuato a scrivere e dire la sua, anche a teatro. Solo un mese fa era stata annullata una serata al Teatro Regio di Parma.