Sigfrido Ranucci ha annunciato ieri via social al mondo intero che da lunedì 23 partiranno i dieci giorni di sospensione dal lavoro e dallo stipendio di vicedirettore Rai, comminati a suo carico come provvedimento disciplinare dalla radiotelevisione di Stato. Le colpe del giornalista, come noto, sono quelle di aver aperto con troppa facilità le porte del suo ufficio nella sua ex redazione di Report a un po’ troppe persone. Compreso quel Valter Lavitola che poi (con le migliori intenzioni verso l’amico fraterno, si intende) si è rivelato bombarolo, reo confesso per l’attentato dimostrativo sotto casa di Ranucci a Torvajanica. Particolari dei quali, tuttavia, i componenti della nuova gestione di Report, a domanda precisa, hanno detto di essere completamente all’oscuro di quello che, nel corso di quegli incontri, si diceva e avveniva.

Talmente distanti dal loro ex capo da essere arrivati a sfiduciarlo. Particolare che però, loro per primi, non vorrebbero ricordare.

Mentre Sigfrido ha più volte girato il coltello nella piaga, volgendola però (intelligentemente) dalla sua. In positivo. Come una sfida per gradi. Alla guida del piccolo vascello delle inchieste di RaiNews24, Spotlight, che nell’ultima puntata, pur mantenendo gli ascolti abituali (attorno allo 0,5% ovvero 80mila spettatori circa) grazie ai picchi dello 0,8% (230mila spettatori) avrebbe «sfondato il muro dei 100mila». Chiaro che, in ogni caso, non sono certo questi i numeri ai quali è abituato un cagnaccio da auditel come Ranucci. Non a caso a condire di aceto il messaggio, c’era pure l’invito, sabato sera, al teatro Augusteo di Salerno, dove Ranucci andrà in scena col sul Diario di un trapezista. Uno spot più interessante del solito. Allegato, infatti, c’era anche il cordiale rilancio del duello lanciato dal sindaco Vincenzo De Luca che in estate non ha risparmiato il suo sarcasmo verso l’ex conduttore di Report, «portatore di un nome austrungarico malato di narcisismo», autore di uno «pseudogiornalismo d’inchiesta sulla pelle dei cittadini». Parole molto dure alle quali Ranucci ha risposto così. «Nella città di mia madre, inviterò personalmente anche il sindaco De Luca», ha detto il giornalista, «così capirà qual è il prezzo da pagare per chi vuole mantenere alta l’asticella della libertà di stampa. E qualcuno capirà anche qualcosa di più sui motivi della mia rimozione dalla conduzione di Report».

Chissà se prima o poi gli verrà in mente di mandare un saluto (non al curaro) ai suoi successori, Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, che annaspano senza nocchiero in secche di audience, quelle sì, davvero inedite per Report.