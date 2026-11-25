“Penso di aver chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile”. Queste le poche parole rilasciate da Sigfrido Ranucci al’uscita dalla Procura di Roma, dove l’ex conduttore di Report è stato sentito per oltre 5 ore nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato dinamitardo davanti alla sua abitazione di Pomezia, nell’ottobre 2025. Il giornalista è stato sentito dal procuratore capo della Capitale Francesco Lo Voi e dal sostituto Edoardo De Santis come persona informata sui fatti.

Il legale, l’avvocato Roberto De Vita, afferma in una nota che “Ranucci è stato nuovamente ascoltato questo pomeriggio dalla Procura della Repubblica di Roma, nell’ambito delle indagini relative all’attentato di cui è stato vittima. Come già avvenuto nelle precedenti occasioni, ha assicurato la più ampia collaborazione ai magistrati inquirenti, rispondendo a tutte le domande che gli sono state rivolte e rappresentando quanto a sua conoscenza, nella piena consapevolezza della delicatezza degli accertamenti in corso. Pur comprendendo la particolare attenzione mediatica che accompagna questa vicenda, si ritiene allo stato doveroso mantenere il riserbo sulle domande formulate e sulle dichiarazioni rese, nel rispetto delle esigenze investigative.”

“Ranucci - ha concluso l’avvocato - ha il più grande interesse a che sia fatta piena luce su quanto accaduto, sulle ragioni dell’attentato e su tutte le responsabilità”.

L’atto istruttorio, che è stato secretato, rappresenta, sostanzialmente, l’ultimo tornante del procedimento. La Procura nelle prossime settimane potrebbe formalizzare la richiesta di giudizio immediato nei confronti di Lavitola e della banda che materialmente ha piazzato la bomba all’esterno della villetta di Pomezia. Nel frattempo, Lavitola resta in carcere. Il faccendiere è detenuto a Rebibbia dal 10 agosto scorso.