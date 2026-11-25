Il nuovo libro di Corrado Formigli? “Già nel primo capitolo, il giornalista cita alcuni passaggi del libro di Tommaso Longobardi come conferma di una delle sue tesi centrali: la strategia social di Giorgia Meloni sarebbe stata concepita per sottrarsi al confronto con la stampa - ha spiegato Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia, in un video pubblicato sui social -. Peccato che Longobardi, nello stesso libro, dedichi un intero paragrafo a spiegare esattamente il contrario.E se il vero problema, per alcuni giornalisti, fosse proprio la perdita del monopolio dell’intermediazione tra politica e cittadini?”.

“Mi dispiace che non l’abbia letto tutto, perché riprende uno spezzone di un capitolo in cui parlavo delle prime dirette con Giorgia Meloni e del significato che avevano queste dirette - il commento di Tommaso longobardi -. Poi fa un suo collegamento, funzionale alla tesi del suo libro, sostenendo che, fondamentalmente, la mia visione dal 2018 a oggi sia stata quella di costruire un’alternativa nella comunicazione di Giorgia Meloni, affinché lei non dovesse rapportarsi con la stampa. Bene, questo è semplicemente falso. In realtà, nel mio libro c’è un capitolo in cui dico l’esatto opposto di quello che afferma Formigli. Lui sostiene che la mia strategia, messa nero su bianco nel mio libro, sarebbe stata quella di creare questo canale alternativo. Io, nel mio libro, spiego e specifico che la stampa e i social sono due mezzi importanti, che camminano su binari diversi, ma che in nessun modo l’uno sostituisce l’altro. Quello è il modo di vedere di Corrado Formigli”.

Non si è fatta attenedere la replica del diretto interessato, che sembra aver incassato il colpo. “Ho la sensazione che gli sia sfuggito qualche cosa - la risposta di Formigli sui social -. Beh insomma, se avere un ufficio stampa significa avere rispetto per la stampa, avere un rapporto corretto con la stampa e rispondere a tutte le domande beh allora forse chi è un po’ fuori strada è l’intelligente e acuto Tommaso Longobardi e il suo amico Zavalani. Apprendiamo quindi da questo ragionamento che Meloni non h alcun problema con la stampa che accetta le mediazioni giornalistiche e che accetta le domande di tutti, che parla con i giornalisti critici e che insomma, siccome ha un ufficio stampa ha anche un eccellente rapporto con il giornalismo e la sua azione di intermediazione. Benissimo, allora avevo capito male io”.