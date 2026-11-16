Elisa a Che Tempo Che Fa: “Perché sono qui”, scena straziante

“Sono qui per dedicare a Monica una canzone”. Ha ancora la voce spezzata Elisa quando, ospite a Che Tempo Che Fa, parla della donna che sabato scorso - 14 nomembre - è stata colpita da un arresto cardiaco e ha perso la vita poco prima di suo concerto a Bologna. Una tragedia che ha portato la cantante ad annullare l’evento. “Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta”, aveva dichiarato Elisa in lacrime.

Ospite su Nove, da Fabio Fazio, l’artista ha voluto ricordare la donna, appena 35enne, cantando la sua canzone preferita. “Allora, io ho scelto questa canzone perché ho chiamato, ho sentito il marito di Monica. Sì, che saluto, che so che ci stanno guardando da casa, Alessandro, e saluto anche i suoi figli, Thomas e Nicole”.

“Ho chiesto ad Alessandro qual era la canzone preferita di Monica. Volevo dedicarle una canzone - ha aggiunto Elisa -. Io sono qui solo per mandare alla sua famiglia un pensiero, una preghiera, e per dedicare a Monica questa canzone, che avrebbe voluto sentire ieri”.

La cantante ha poi raccontato cosa significhi accompagnare, con le proprie canzoni, la vita e le emozioni delle persone: “Ci sono dei momenti in cui è molto complicato, e c’è tutto un equilibrio sottile. Siamo molto esposti, e fa parte del gioco essere così esposti”. “Però - ha spiegato - abbiamo anche un grande privilegio, almeno nel mio caso: scrivere canzoni, poter con la musica portare nella vita delle persone le emozioni e fare parte della colonna sonora della vita delle persone. È un onore enorme e anche una responsabilità”, ha concluso.