“Noi invece andiamo da Ilaria Capitani (alla guida del Tg3 Linea Notte, ndr) con qualche minuto di ritardo, ma sempre con uno share molto alto! Buona notte e ad maiora”. Massimo Giletti chiude gongolando per gli ascolti l’ultima puntata de Lo Stato delle Cose, dedicata al delitto di Garlasco. La battuta arriva al termine del confronto sulle scarpe indossate da Alberto Stasi il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi e sugli errori delle prime fasi investigative.

In studio ci sono Antonio De Rensis, legale di Stasi, e Marina Baldi, genetista che assiste Andrea Sempio. La giornalista Ilenia Petracalvina riferisce le parole dell’avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi: “Alla revisione parteciperanno, la parte civile può farlo secondo quanto prevede il Codice. Per quanto riguarda il processo a Sempio, non si possono costituire parte civile, perché c’è ancora la sentenza passata in giudicato di Stasi, ma parteciperanno come parte offesa, quindi ci saranno”. De Rensis precisa: “Parte offesa significa semplicemente spettatori, è un silente spettatore e basta”.

Al centro della puntata, le scarpe Lacoste numero 42 di Stasi che non presentavano tracce di sangue nonostante il passaggio nell’abitazione. Il legale contesta il peso attribuito a questo elemento: “Altre persone sono entrate, il sangue era secco e le scarpe erano pulite”. Giletti domanda perché le calzature non siano state sequestrate subito: “Sono state sequestrate solo il giorno dopo, è uno dei tanti errori fatti”.

Interviene, intervistato da Ilenia Pietracalvina, Gennaro Cassese, allora a capo delle indagini, secondo cui i primi carabinieri prestarono attenzione a dove mettere i piedi. La suola delle scarpe di Stasi, inoltre, non corrispondeva all’impronta individuata sul pavimento. De Rensis replica: “Per l’ennesima volta ci racconta un’indagine orribile. Porti qui Cassese e mi faccia fare un confronto con lui, lo vado anche a prendere a casa e lo porto qui”. Infine si parla dell’inchiesta sulla presunta corruzione. Giletti osserva: “Ci sono persone che probabilmente non hanno detto la verità al procuratore”. Umberto Brindani, direttore di Gente, commenta: “Provo forte imbarazzo”.