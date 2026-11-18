“Lividi e morsi”. Un enorme scandalo sessuale travolge Julio Iglesias e sconvolge la Spagna e tutto il mondo dello spettacolo latinoamericano.

Un giudice istruttore della Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha accolto la denuncia presentata contro l’83enne cantante spagnolo da due ex collaboratrici dell’artista per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante, e ha accettato di indagare su di lui. Lo riporta la stampa spagnola, aggiungendo che il giudice ha convocato le due donne a comparire per testimoniare il prossimo 3 febbraio. Il giudice ha respinto invece la denuncia relativa ai reati di tratta di esseri umani e di violazione dei diritti dei lavoratori.

A denunciare il crooner, a gennaio, sono state una collaboratrice domestica e una fisioterapista, che affermano di aver subito aggressioni sessuali e maltrattamenti quando lavoravano in una proprietà di Iglesias alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana nel 2021.

Proprio perché i presunti reati sarebbero stati commessi all’estero la Procura si era dichiarata non competente. La magistratura spagnola ha poi rivisto la propria posizione in ottobre, dopo che a settembre è stata depositata una seconda denuncia, in particolare per “molestie sessuali e aggressione sessuale” e per “lavoro forzato e degradante”.

Le due querelanti sono state convocate a testimoniare “di persona” davanti al giudice il 3 febbraio prossimo. All’epoca, Iglesias, che ha spopolato tra anni Sessanta e Settanta in tutto il mondo vendendo milioni di dischi con brani ultra-romantici anche in italiano (da Manuela a Se mi lasci non vale fino a Sono un pirata, sono un signore e Innamorarsi alla mia età), aveva parlato di accuse “assolutamente false”e assicurato di non aver mai “aggredito o mancato di rispetto a nessuna donna”. Iglesias è diventato l’artista ispanofono che ha venduto più dischi al mondo, complice l’immagine da latin lover.