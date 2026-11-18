C’è chi ruba le case altrui e chi, pur avendo legalmente acquistato le sue quattro mura, si trova costretto a vivere in una tenda in strada, a pochi metri di distanza dagli occupanti abusivi. La nuova frontiera, estrema, dei “ladri di casa” sbarca ancora una volta a Fuori dal coro, su Rete 4, con l’inviato di Mario Giordano che certifica una storia oltre i confini dell’immaginazione.

Il caso è quello di Giugliano, in Campania, dove i proprietari di un immobile, Olga e Ivan, genitori di due bambini piccoli, sono disperati, perché l’occupante abusivo, Michele Santagata, non lascia la loro casa. I due ragazzi pagano un mutuo, ma non hanno un posto dove stare e vivono accampati in una tenda proprio sotto quella che dovrebbe essere la loro legittima abitazione.

L’inviato del programma, Michele Crudelini, si trova più volte faccia a faccia con l’occupante, sempre sprezzante con il giornalista e con i due proprietari. «Ma quand’è che ve ne andate? Hanno dei bambini piccoli, non si vergogna a farli vivere fuori?», domanda di fronte alla quale il signor Michele fa letteralmente spallucce: «E perché mi devo vergognare?». E ancora: «Perché non andate a vivere sopra?», «Questi non sono problemi vostri». «Stanno pagando un mutuo, vi stanno mantenendo». «A me? Perché non mi danno l’Iban così gli mando i soldi?».

Oltre al danno, infatti, c’è la beffa: l’occupante potrebbe andare a vivere al piano di sopra, dove risiede il figlio, ma non c’è verso di farlo ragionare. La moglie, raggiunta telefonicamente da Olga, spiega di non volersi trasferire «per non dare fastidio a nessuno». Dal canto suo, il figlio nel bel mezzo del servizio si affaccia al balcone per minacciare tutti: «Vi spacco la telecamera!».

«Noi da qua non ce ne andiamo, se non ci date la nostra casa», assicurano Ivan e Olga, che piazzano una tenda da campeggio davanti al cancelletto dell’edificio, dove trascorreranno la notte. Giordano è allibito: «Questa potrebbe essere la destinazione vostra e dei vostri bambini, è così?». «Sì, in questa tenda rischiamo di viverci domani, se non ci ridanno la casa», conferma Ivan. «È una cosa allucinante, questi hanno pagato una casa, hanno firmato un contratto e rischiano di dover vivere e dormire in tenda. Questa è l’immagine dello sfascio dell’Italia, dove uno compra regolarmente una casa e rischia di finire in tenda. Una follia».