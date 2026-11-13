Garlasco, Feltri durissimo: “Chiacchiere che mi innervosiscono!”

“Sembra il profilo di un perfetto predatore, quello di Sempio, ma può bastare a dimostrare che Sempio ha ucciso Chiara Poggi?”: Paolo Del Debbio lo ha chiesto a Vittorio Feltri, suo ospite a Dritto e Rovescio su Rete 4, a proposito del delitto di Garlasco. E il direttore editoriale del Giornale ha risposto: “Assolutamente no, sono tutte chiacchiere che mi innervosiscono! Qui siamo di fronte a un caso che procede da vari anni, nessuno pensa che il vecchio imputato, Stasi, sia colpevole. E adesso, pur di trovarne un altro, si sta facendo il diavolo a quattro. Naturalmente non mi sta molto simpatico questo signore, ma non è un buon motivo per pensare che sia un assassino”.

Parlando dell’unico condannato per il delitto di Garlasco, l’ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi, Feltri ha aggiunto: “Con la condanna di Stasi non hanno fatto una bellissima figura, mi sembra. Anche perché in primo e secondo grado fu assolto tranquillamente, poi è arrivata una condanna che ha lasciato tutti perplessi, perlomeno me. E adesso cosa si vuole fare? Trovarne uno nuovamente da mettere in galera senza avere la certezza della sua colpevolezza? A me sembra una follia, io non penso che la giustizia italiana meriti un 6, secondo me è insufficiente”.