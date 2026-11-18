A “diMartedì”, salotto d’approfondimento di La7 il cui padrone di casa è Giovanni Floris, si discute di Legge di Bilancio, in previsione di un 2027 che appare quantomai incerto. Tra gli ospiti in studio c’è Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, che attacca la Meloni, incolpandola di non aver saputo utilizzare le risorse del PNRR e ora in ammissione pubblica di incapacità di finanziare tutte le promesse e tutte le richieste senza mettere a rischio l’equilibrio dei conti pubblici. In questi giorni, infatti, si discute della possibilità di recuperare 500 milioni per la sanità, mentre Salvini difende gli stanziamenti per le pensioni anticipate.

Sostiene Giannini: “Noi abbiamo avuto dall’Europa, dal Covid in poi, 200 miliardi di Piano Nazionale di Riforma e Resilienza (PNRR, appunto)… che fine hanno fatto questi 200 miliardi? Come fa oggi, 4 anni dopo la vittoria elettorale, la Presidente del Consiglio a dirci che non aveva le risorse? Le ha sprecate, le ha usate male, ma le risorse eccome se c’erano! Non ha, però, fatto quello che doveva, le poche e fondamentali riforme che questo Paese aspetta da anni. A cosa è servito il governo più stabile e più longevo?”.

Floris, allora, riprende le motivazioni della Meloni per incalzare Giannini: “Il contesto difficile spiega la sua difficoltà e anche l’opposizione di quelli di cui fondamentalmente è colpa”. Giannini, allora, rincara la dose: “Come tutti i populisti, anche Giorgia Meloni che guida il partito che abbiamo detto prima, che ha quel tipo di filiazione, per definire sé stessa, in un tempo che cambia e che tutti ci cambia, ha bisogno del nemico. Allora, ad ascoltare queste affermazioni, viene da pensare cosa sarebbe Giorgia Meloni, cosa sarebbero i Fratelli d’Italia, cosa sarebbe questo governo e questa maggioranza se non ci fosse la sinistra, perché vedremo dopo cos’altro potrebbero dire”.