Francesca Fagnani ospite di Massimo Giletti. La conduttrice tv è attesa a Lo Stato delle Cose per parlare dell’atteso ritorno - tra novità e sorprese - di Belve.

Sarà lei dunque ad aprire il nuovo appuntamento del programma di Giletti in onda lunedì 23 novembre alle 21.15 su Rai 3. Grande spazio poi alla tragica notizia del suicidio dell’ex capo della Polizia e dei Servizi Gianni De Gennaro, indagato per il depistaggio sulla strage di Via D’Amelio.

Focus anche sulla ricostruzione dei principali capi di accusa della Procura di Caltanissetta. Prosegue poi l’inchiesta sul delitto di Garlasco. I destini di Andrea Sempio e Alberto Stasi continuano a intrecciarsi: come stanno vivendo questo momento di attesa e cosa si aspettano?

A parlarne, in studio, i loro legali Angela Taccia e Antonio De Rensis. Approfondimento sugli errori delle prime indagini del 2007: parlerà l’allora comandante dei carabinieri di Vigevano Gennaro Cassese. E poi l’intervista ad un uomo che è al centro di un giallo legato al fascicolo su Sempio del 2017: l’ex maggiore Maurizio Pappalardo. In studio anche Pino Rinaldi, giornalista e conduttore di “Ignoto X”