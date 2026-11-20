Ai comunisti la patrimoniale non basta mai. A pochi giorni dal “dibattito” nel campo largo sulla super-tassa per i ricchi che potrebbe rappresentare l’architrave dell’alleanza di governo del centrosinistra, arriva da Piergiorgio Odifreddi un nuovo, succoso suggerimento e Schlein, Conte e compagnia tassante.

«La tassa sulle grandissime ricchezze, il contributo di solidarietà... il nome sceglietelo voi, è una ne-ces-si-tà - ha scandito Nicola Fratoianni nel servizio che apre il segmento di L’aria che tira, su La7 -. E noi lavoreremo perché sia parte del programma». E giù applausi dalla platea di Alleanza Verdi e Sinistra. «Vorrei dire a Giuseppe Conte che non affrontare questo tema sarebbe sbagliato», gli ha fatto eco il sodale Angelo Bonelli. La replica del leader del M5s è in perfetto stile democristiano: «Abbiamo delle ricette diverse. Quando io dico no alla patrimoniale intendo dire: tassiamo la speculazione finanziaria. Ma ci confronteremo». Elly risolve l’imbarazzo alla radice: va via prima dell’arrivo di Conte, ma si dice fiduciosa sull’accordo. E ci mancherebbe.

In soccorso ai giallo-rosso-verdi arriva, come detto, Odifreddi, ospite in collegamento con David Parenzo. «In Italia il 50% della popolazione a reddito basso ha il 7% della ricchezza - ricorda il matematico-tuttologo -. Il 10% della popolazione ha il 60%. I ricchi sono molto ricchi e una grande parte della popolazione è abbastanza povera».

Odifreddi e la patrimoniale, guarda qui il video di L’aria che tira su La7

Quindi rilancia: «Quando si parla di tasse, il 50% di tasse arriva dai lavoratori dipendenti e il 30% arriva dai pensionati, cioè l’80% dell’introito dell’erario è fatto dai lavoratori dipendenti. E il 20% è fatto da coloro che sono lavoratori indipendenti e quindi dalle partite IVA. Ora, uno può anche andarsela a prendere con i super-ricchi, va benissimo, è sempre una cosa populista che fa piacere ma il vero problema è tassare le partite IVA». Eccolo, l’altro (nuovo?) nemico: «Le partite IVA pagano il 15% fino a una certa somma che cambia negli anni. Però ci sono 100 miliardi di evasione fiscale all’anno. I 100 miliardi li possono fare soltanto coloro che hanno la possibilità di farlo. I lavoratori dipendenti non possono evadere perché non sono loro che pagano le tasse, gli vengono detratte alla fonte. Dunque, chi è che può evadere? Le partite IVA, è lì che bisogna andare a riprendersi i 100 miliardi che sono semplicemente evasione».