L’obiettivo sembra chiaro: far passare la destra come nemica di Borsellino. E Borsellino come nemico della destra. Solo così si spiega l’ossessione con cui i progressisti, con in testa il Pd e il Movimento Cinque Stelle, continuano a spingere la teoria della “pista nera” dietro la strage di via D’Amelio. L’importante, partendo dal presunto ruolo di terroristi neofascisti vicini ai clan, è tirare in mezzo il Msi e a cascata pure Fratelli d’Italia. E confermare il teorema della “destra mafiosa” tanto caro alla sinistra italiana.

C’è un solo problema: la realtà. Paolo Borsellino, infatti, era un uomo di destra. Cresciuto negli ambienti del Msi siciliano. Questo, però, grillini e compagni vari non lo dicono mai. Anzi, vogliono proprio nasconderlo. E allora ci sembra utile e opportuno ricordare alcune cose...

1) Da ragazzo Paolo Borsellino ha militato nei gruppi giovanili del Movimento sociale. Quegli anni li ha raccontati in un libro Guido Lo Porto, ex parlamentare e sottosegretario, storico esponente del Msi e di An.

L’amicizia col futuro magistrato, ha ricordato, è iniziata al liceo Meli di Palermo, «ambedue studenti, io del secondo, lui del primo liceo. A quei tempi gli studenti di destra appartenevano all’associazione studenti medi Giovanni Gentile, che transitò alla Giovane Italia allorché venne concepita. Paolo e io ci trovammo dentro anche grazie al comune impegno nel giornale d’istituto che, insieme ad altri, fondammo.

Si chiamava Agorà». Poi il passaggio all’università, a Giurisprudenza: «Approdammo al Fuan, naturalmente. Borsellino ebbe un ruolo fondamentale. Il seguito di cui godeva presso la base studentesca era evidenziato dal massiccio consenso che coronava ogni volta la sua candidatura alle elezioni universitarie.

Sempre eletto al Congresso universitario (l’Assemblea rappresentativa di Ateneo), divenne praticamente il personaggio di spicco del Fuan Fanalino di Palermo». 2) In quel periodo da studente, Borsellino creò legami destinati a durare tutta la vita. Alcuni suoi «veri amici», ha detto il magistrato Giuseppe Ayala, «erano gli stessi che frequentava negli anni dell’università.

Penso a Giuseppe Tricoli, il professore di storia. O ad Alfio Lo Presti, un bravo ginecologo. A Guido Lo Porto, il deputato del Msi».

«Queste amicizie forti di Paolo», ragionava Ayala, «mi hanno fatto riflettere su un punto, sull’assurda criminalizzazione dei missini, fra i quali ci sono tantissime persone perbene».

3) Questi rapporti, come detto, durarono fino alla fine. Tanto che il 19 luglio 1992, giorno della strage di via D’Amelio, Borsellino era a pranzo insieme alla famiglia proprio nella casa al mare di Giuseppe Tricoli a Villagrazia di Carini. Tricoli era un importante esponente del Msi e poi di An, deputato all’Assemblea regionale siciliana, e professore di Storia contemporanea all’università di Palermo, autore tra l’altro del libro “Il fascismo e la lotta contro la mafia”, uscito nel 1989. Un volume che, se lo leggessero oggi, farebbe venire le bolle a tutti i parlamentari del Campo largo...

4) Nel 1989, quando era già un importante magistrato, Borsellino partecipò a Siracusa alla festa dei giovani del Fronte della gioventù, il movimento giovanile missino. In una fotografia di quell’evento si vede Borsellino che parla ai ragazzi seduto di fianco a Tricoli, a Fabio Granata e a Gianni Alemanno. Di quell’incontro, viene spesso ricordata la frase-simbolo pronunciata dal giudice: «Potrei anche morire da un momento all’altro, ma morirò sereno pensando che resteranno giovani come voi a difendere le idee in cui credono: ecco, in quel caso non sarò morto invano».

5) A parte i suoi rapporti personali, comunque, il Msi ha sempre cercato di sostenere Borsellino. Anche in questo caso, fino all’ultimo. Il 19 maggio 1992, all’undicesima votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, il Msi lanciò proprio lui.

Il giudice però prese 47 preferenze, solo quelle della Fiamma. Non venne eletto e morì esattamente due mesi dopo.

Chiariamolo, tutto questo non vuole dire che Borsellino non possa aver avuto qualche nemico a destra, in particolare in quella eversiva. Ma vuole dire semplicemente che lui nel mondo della destra (quella legale e parlamentare) ci aveva vissuto e non l’aveva rinnegato. Raccontare la sua storia senza dirlo mai, addirittura dando segni di fastidio quando dal mondo conservatore qualcuno lo ricorda con orgoglio, e provare a far passare il partito a cui comunque è stato vicino come un covo di eversori è quanto meno una scorrettezza. E di sicuro non aiuta a capire meglio quello che è successo oltre trent’anni fa...