In Parlamento c’è già stata, ora Ilona Staller sogna il Campidoglio e umilia, a modo suo, Roberto Gualtieri, attuale sindaco di Roma in quota Partito democratico.

Una sfida politica del tutto inaspettata, quella della ex Cicciolina, insieme a Moana Pozzi la più famosa diva del cinema a luci rosse italiano degli anni Ottanta (e non solo). Già eletta clamorosamente alla Camera nel 1987 tra le fila del Partito radicale, una delle più eclatanti “provocazioni” di Marco Pannella, l’attrice di origini ungheresi ma da tempo naturalizzata italiana ha annunciato questa intenzione nel corso del programma Rai Un giorno da pecora.

“Sto mirando a raggiungere un obiettivo importante: voglio diventare sindaco di Roma, dove vivo dal 1972. Mi voglio candidare, ci sto lavorando su ma per il momento però è top secret con chi scenderò in campo, non posso dirlo. Roma con me diventerà una città moderna e vivibile. Questo è il primo punto del mio programma”, ha dichiarato la poliedrica artista, nel giorno del suo compleanno.

L'annuncio di #Cicciolina #IlonaStaller oggi a #ugdp #Radio1: "ho un obiettivo, diventare sindaco di #Roma, con me diventerà una città moderna e vivibile, non posso dire con chi scenderò in campo. @gualtierieurope? Farò sicuramente meglio di lui..." pic.twitter.com/OMv9N2Ffls — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) November 26, 2026

A chi le chiede chi sia il suo riferimento politico, Staller ricorda proprio Pannella, artefice della sua prima candidatura. “Sicuramente sarò meglio di lui”, ha dichiarato rispetto al proprio contendente e, a chi le chiedeva se fosse consapevole della difficoltà della candidatura ha risposto, proprio come la prima volta: “Io comunque ci proverò”.

Le elezioni comunali a Roma si svolgeranno tra il 15 aprile e il 15 giugno 2027. Al momento, è sicura la ri-candidatura di Gualtieri sostenuto dal Pd, con Avs, Azione e Italia Viva pronti a schierarsi con lui. Il centrodestra per ora nicchia, anche se si fanno i nomi di Fabio Rampelli e Roberta Angelilli, entrambi di Fratelli d’Italia. Per spronare gli alleati, è sceso in campo anche Cateno De Luca, attuale sindaco di Taormina e vulcanico leader di Sud chiama Nord.