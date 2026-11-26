Il cda di Rcs MediaGroup ha designato all’unanimità Stefano Barigelli per la nomina a direttore del Corriere della Sera. Lo comunica una nota del gruppo editoriale. Il direttore designato si insedierà una volta compiute le prescritte procedure. Barigelli, classe 1959, è da giugno 2020 direttore della Gazzetta dello Sport. Succederà a Luciano Fontana, e ora toccherà ai giornalisti del Corsera dire la loro. Nei prossimi giorni, infatti, ci saranno una serie di passaggi che porteranno a un voto di gradimento (non vincolante per l’editore) che però da statuto è previsto prima che la designazione di Barigelli diventi operativa. Il tutto, in base a quanto ricostruito, dovrebbe avvenire nel giro di 7-10 giorni, mentre nel frattempo lo stesso Barigelli continuerà a firmare la Gazzetta dello Sport e Fontana a sua volta il Corriere. Il passaggio di consegne è atteso intorno al 10 dicembre (ma non c’è una data esatta). Quanto alla futura direzione della Gazzetta, al momento nessuna decisione sarebbe stata presa. Se ne riparlerà la prossima settimana, quando verosimilmente verrà riconvocato il consiglio di amministrazione di Rcs. Non è escluso che Urbano Cairo possa optare per un nome esterno, anche per dar vita a un progetto che rafforzi l’area video (inizialmente con una webtv ma senza escludere sul lungo periodo un canale tv classico).

Il titolo Rcs nel frattempo ha chiuso la seduta a Piazza Affari con un rialzo del 2,33%, nel contesto di una seduta positiva per tutta la Borsa milanese (Ftse Mib +2,4%). Il cda di Rcs ha espresso “il proprio apprezzamento a Luciano Fontana per l’attività svolta in questi oltre undici anni di direzione del Corriere della Sera, nel corso dei quali ha dato un importante impulso allo sviluppo digitale” del quotidiano e “alla crescita degli abbonamenti, salvaguardando, anche nell’attuale contesto di profondi cambiamenti, i valori di autorevolezza, indipendenza e qualità dell’informazione”.

Il board, si legge in una nota, ha altresì espresso i propri migliori auguri al nuovo direttore designato, “il cui compito sarà di guidare il Corriere della Sera in questa nuova fase di grande trasformazione, con l’obiettivo di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia e continuando a rappresentare un punto fermo per chi cerca informazione affidabile, autorevole e di qualità”.

Romano, classe 1959, cresciuto tra cronaca e sport e passato attraverso alcune delle principali redazioni del Paese, Barigelli arriva in via Solferino dopo quasi quarant’anni di giornalismo e una carriera che lo ha visto guidare la Gazzetta dello Sport, lavorare al Messaggero, al Corriere dello Sport-Stadio e allo stesso Corsera. La sua storia professionale si intreccia da oltre vent’anni con quella del gruppo Rcs. Nel 2000 Ferruccio de Bortoli lo chiama al Corriere come responsabile dello sport. Due anni dopo passa alla Gazzetta, dove Pietro Calabrese lo nomina vicedirettore vicario. Nel 2018 rientra alla ‘rosea’ come condirettore e nel giugno 2020 ne assume la direzione, incarico che lascia ora per raccogliere il testimone di Fontana alla guida del quotidiano di via Solferino. Grande appassionato di cinema, nel 2015 entra nel consiglio di amministrazione dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. È sposato con l’attrice Michela Cescon, da cui ha avuto tre figli: Angelica, Violetta e Giovanni.