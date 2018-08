"No, no. Il Centrodestra esiste. C'è un Centrodestra di governo in Veneto, in Friuli, in Liguria, in Lombardia, in Molise. Il Centrodestra esiste eccome", premette Antonio Tajani in un'intervista ad affaritaliani.it. Dunque, va dritto al punto: "Noi vogliamo il governo di centrodestra e tutto quello che stiamo facendo serve a far crescere i consensi di Forza Italia e avere un governo di Centrodestra senza bisogno dei 5 Stelle". Ma in questa legislatura? E sul punto il vicepresidente di Forza Italia si mostra possibilista. "In questa legislatura - riprende - l'attuale governo avrà vita breve e poi si vedrà. Litigano su tutto. Ma su un punto non ho dubbi, la mia vita è alternativa alla sinistra". E ancora: "A Salvini dico di tornare nel Centrodestra per fare una maggioranza di Centrodestra, poi vediamo se con questo Parlamento o se dopo nuove elezioni".