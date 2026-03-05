Bonelli, sciacallata contro Meloni: "Da cosa fugge". E FdI lo zittisce

"La presidente Meloni ha rilasciato una lunga intervista a RTL, fugge dal parlamento e va in radio. Quando c’è da venire in Aula a riferire al Paese, la presidente del Consiglio non si presenta e manda allo sbaraglio i ministri Crosetto e Tajani. E' il Parlamento il luogo dove deve riferire non uno studio radiofonico. Di cosa ha paura, da cosa fugge?". Nel giorno delle comunicazioni dei ministri della Difesa e degli Esteri in Aula, il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli piazza il suo show personale, a uso e consumo della propaganda elettorale. "Noi non vogliamo che l'Italia entri in guerra", scandisce a Montecitorio il leader rossoverde, durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate dai gruppi parlamentari riguardo alla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo.

"Voi state portando l'Italia in guerra, voi non avete una politica estera", ha aggiunto il parlamentare, rivolgendosi a Tajani e Crosetto. La premier, però, aveva ripetuto che "l'Italia non è in guerra" con l'Iran e che "non intende entrarci". Parole ignorate da Bonelli e dagli altri leader delle opposizioni, a cominciare dalla segretaria del Pd Elly Schlein.

"E' inaccettabile che la premier Meloni continui a fuggire dal Parlamento e preferisca parlare in radio - ha ripetuto Bonelli -. Non vogliamo che l'Italia entri in guerra, voi state portando l'Italia in guerra, perché quando un aereo militare fa nelle nostre basi manutenzione per poi dare supporto logistico al conflitto, significa entrare in guerra". "Questa ipocrisia è intollerabile - aggiunge -. Come possiamo credere a un presidente americano che mente sistematicamente? Voi difendete gli interessi di Donald Trump. Non possiamo essere sudditi di Trump che, qualcuno ci dovrà spiegare perché, si fa dare ordini da Benjamin Netanyahu. Il ministro Tajani si arrabbia se gli diciamo che si deve vergognare ma è palese l'inadeguatezza della vostra politica estera. Ci state dicendo che la democrazia si esporta con la guerra". Durante l'intervento di Bonelli, esponenti di Avs hanno mostrato in Aula cartelli con su scritto 'fratelli di Trump' e 'patrioti di Trump'.

