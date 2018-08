Uno strappo, decisivo, nell'alleanza di centrodestra si consuma in Abruzzo. "La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e andiamo a vincere". Così su Facebook Giuseppe Bellachioma, segretario regionale della Lega, in riferimento alle prossime elezioni regionali che dovrebbero tenersi entro l'inverno (la data del voto non è ancora stata stabilita). Soltanto ieri, giovedì, il consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, a margine di una conferenza stampa per fare un bilancio dell'attività del centrodestra in Abruzzo, auspicava che il centrodestra corresse unito alle regionali. Uno snodo, questo in Abruzzo, che può essere decisivo per la definitiva rottura tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, sempre più lontani.