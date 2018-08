Il padre del presidente della Toscana, Enrico Rossi, è stato rapinato in casa sua da tre ladri la scorsa notte. Come riporta il Corriere della sera, Angelo, 90 anni, è stato aggredito dai rapinatori a volto coperto e probabilmente stranieri che hanno portato via un bottino da 5 mila euro, custoditi in cassaforte, e diversi gioielli.

Armati di cacciavite, i tre ladri sono entrati nella casa di Vicopisano, vicino Pisa, dove Angelo Rossi vive con la compagna Arduina Brogi. Dopo aver scassinato la cassaforte, i tre bloccato la donna che li aveva sorpresi in casa, l'hanno minacciata e si sono fatti consegnare i gioielli. Poco dopo è arrivato Angelo Rossi che li ha affrontati, riuscendo a non farsi sfilare l'orologio dal polso e mettendoli in fuga.