Le Lega che in Abruzzo corre da sola vuole fare un regalo ai Cinque Stelle: è l' accusa che Fratelli d' Italia, il partito di Giorgia Meloni, lancia agli (ex?) alleati del Carroccio. Insomma, secondo Fdi non siamo ancora arrivati alla riproposizione su scala regionale dell' alleanza che governa il Paese, ma ci siamo comunque molto vicini.

«È un chiaro favore al M5S», denuncia il coordinatore regionale di Fdi, Etelwardo Sigismondi. «Una scelta incomprensibile, visto che in Abruzzo ci sono tutte le condizioni per l' elaborazione di un progetto che possa portare il centrodestra alla guida della regione». Anche le ultime elezioni, del resto, hanno confermato che laddove il centrodestra si presenta diviso perde quasi sempre. Il partito della Meloni prova quindi a rimettere insieme i cocci dell' alleanza. «Ribadiamo l' impegno a favorire il dialogo tra i partiti del centrodestra e le realtà civiche», insiste Sigismondi, «per la costituzione di un' ampia coalizione che interpreti la voglia di buon governo degli abruzzesi».