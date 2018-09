Una sinistra allo sbando, capeggiata dal "partito-Repubblica", continua a gridare all'allarme razzismo nonché all'allarme fascismo, fenomeni dei quali la Lega di Matteo Salvini sarebbe responsabile. Un allarme che sempre Repubblica ha cavalcato in occasione degli ottant'anni dall'introduzione delle leggi razziali. E su questo presunto allarme, in un intervento ad Agorà su Rai 3, ha qualcosa da dire Giulia Bongiorno, che premette: "Le leggi razziali vanno criticati senza se e senza ma". Dunque, il ministro della Pubblica amministrazione aggiunge: "Ma so qual è il retropensiero. Siccome la Lega è dura e pura, parla di ordine e regole, allora siamo tutti fascisti e razzisti. Io mi sento vicina ai valori della Lega, ricordo che non sono iscritta al partito, perché credo sia un momento in cui servono ordine e regole. Da qui al razzismo stiamo parlando di un alro mondo". Poche, semplici, parole per depotenziare e smontare le accuse che piovono contro il partito.

