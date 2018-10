Silvio Berlusconi non ce l'ha tanto con il Movimento 5 stelle che sta semplicemente attuando quello che aveva sempre detto in campagna elettorale. Quello che in questo momento irrita il Cav è questa deriva "della squadra di governo composta dai nostri alleati della Lega". Si riferisce in particolare a Giancarlo Giorgetti: "Giorgetti ha dichiarato di essere stato frainteso e ripetuto che il centrodestra rimane compatto e concorre nelle prossime elezioni regionali a cominciare dal Trentino. Giorgetti si è morsicato la lingua, ci ringrazi se è lì". si sfoga Berlusconi, secondo quanto riporta Il Giornale in un retroscena.

E neanche Giovanni Toti, governatore della Liguria, viene risparmiato: "Tutti si vogliono mettere in mostra", sbotta il Cav. E nessuno pensa all'Europa, alla manovra economica e alla "bufala" del reddito di cittadinanza.