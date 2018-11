Sbianchettati tutti i simboli del Pd, ka sede del partito democratico a Pontedera (Pisa) diventa della Lega che ha dato il via ai lavori di ristrutturazione. Susanna Ceccardi, sindaca leghista di Cascina ha preso parte alla trasformazione e ha cancellato armata di pennello tutte le scritte dem. Come sfregio aveva anche una maglietta con la scritta: "Una mattina mi son svegliato, Pisa ciao, Massa ciao, Siena ciao ciao ciao".

"Un tempo era la sede del Pd di Pontedera, molto grande, con tanti metri quadrati di spazio. Chiaramente, con la caduta nazionale del Pd e anche locale hanno dovuto ridimensionarsi, prendendo una sede più piccola",spiega la Ceccardi. "La Lega invece cresce. Cresce tanto in Toscana. È cresciuta tantissimo nella provincia di Pisa, con i risultati straordinari di Cascina nel 2016, Pisa quest’anno col 25% ed è cresciuta tanto a Pontedera. L’anno prossimo ci sono le elezioni amministrative, e noi abbiamo bisogno di tanto spazio per far entrare tutti i nostri sostenitori e i candidati che vorranno correre per conquistare il comune".