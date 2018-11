Prima gli italiani. E con un Paese in ginocchio per il maltempo, "con quello che sta succedendo a Belluno e Palermo, per quello che mi riguarda", tuona Matteo Salvini, "la letterina dell'Europa finisce in archivio".

Il ministro dell'Interno, in Veneto, sfida l'Europa: "Con l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia la quota minima per attivare il fondo" di solidarietà dell'Ue è stata "superata", quindi "chiederemo l'attivazione anche del fondo straordinario di Bruxelles".

Su Twitter Salvini pubblica poi una serie di scatti sulla devastazione della regione e scrive: "Cadore: argini crollati, frane, strade mangiate da acqua, ettari di alberi abbattuti. Questa gente di montagna è tutto fuorché rassegnata, già al lavoro per ricostruire: dal governo daremo tutto l’aiuto possibile. Qui come in tutte le zone del Paese martoriate dal maltempo".