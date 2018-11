Le bombe politiche, come ogni anno, arrivano con l'ultimo libro di Bruno Vespa, Rivoluzione, presto in libreria. Il conduttore di Porta a Porta, infatti, raccoglie le confidenze di un Silvio Berlusconi che non vuole darsi per vinto. Per il Cav, il progetto di Matteo Salvini di "prendere Bruxelles" alle prossime elezioni Europee è difficile da realizzare. In primis perché, ragiona, il Ppe in cui stanno Forza Italia e Angela Merkel rimarrà impermeabile alle sirene della destra sovranista. Secondo Berlusconi, Salvini "probabilmente prospetterà l'ipotesi di allearsi con la parte conservatrice del Ppe, ma mi pare francamente difficile da realizzare. Sarebbe un matrimonio innaturale". Parimenti, per il leader di Forza Italia è difficile che la Lega insista su un'alleanza col M5s alle Europee. Anche in questo scenario, si tratterebbe di un "matrimonio" che "l'attuale esperienza di governo ha dimostrato innaturale". E ancora, aggiunge Berlusconi, il leader della Lega ha dato "l'assicurazione assoluta che per la Lega l'opzione politica del futuro era e rimane il centrodestra", anche perché "già oggi questa alleanza conquisterebbe una maggioranza assoluta".