Il ribaltone di Capodanno nei sondaggi. Il Movimento 5 Stelle, in calo a livello nazionale, perde anche alcune delle sue roccaforti locali, che passerebbero oggi al centrodestra. Secondo le rilevazioni di BidiMedia effettuate tra il 17 e il 21 dicembre scorso, in Puglia i grillini sono al 38,6%, il centrosinistra tracolla al 16% mentre il centrodestra è avanti di un'attaccatura, al 38,7%. In Calabria Berlusconi, Salvini e Meloni si attestano sempre al 38,7%, mentre i 5 Stelle sono al 37,3% e il Pd al 16,5%. Rapporti di forza in fotocopia pure in Sardegna: M5s al 36,4%, centrosinistra al 17,2% ed ex Polo delle Libertà al 37,5%.





Un calo evidente per Luigi Di Maio e soci proprio nelle tre regioni in cui alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo il Movimento aveva sfondato quota 40%. Il centrodestra unito poi si confermerebbe dominante al Nord, con il 54,6% in Veneto e il 53,4% in Lombardia. Il Movimento tiene in Campania con il 43,2% e in Sicilia con il 42,6%, mentre il centrosinistra si aggrappa a Trentino Alto Adige (con il 43,2%) e Toscana (33,9%).