Prima lo scippo, poi lo strappo. Giovanni Toti, secondo un retroscena del Fatto quotidiano, sarebbe sempre più lontano da Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Tanto da ipotizzare una fuga dal partito per fondare un proprio movimento. "Un sondaggio commissionato da lui medesimo dà un nuovo soggetto politico di centrodestra al 6%. Non troppo lontano da Forza Italia, che nelle rilevazioni più negative non supera l'8", suggerisce malizioso il Fatto, che riporta una cena romana tra il governatore della Liguria e una ventina di parlamentari tutti "attratti" dalla sua visione politica.





"Una dozzina di deputati, 3-4 senatori e qualche esponente del territorio", scrive il quotidiano diretto da Marco Travaglio, facendo poi qualche nome pesante: "I piemontesi Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino; i lombardi Alessandro Sorte, Claudio Pedrazzini, Stefano Benigni; il friulano Roberto Novelli; il toscano Giorgio Silli; la sua fedelissima Manuela Gagliardi". I diretti interessati parlano di una normale cena tra amici per ragionare di politica. Nell'attesa, anche dentro Forza Italia, molti scrutano le mosse di Toti. C'è chi dice che prima di uscire dal partito attenda di poter ingrossare le fila dei propri sostenitori tra Camera e Senato, o magari "sondaggi migliori". Quando sarà il caso, giurano, si butterà da solo con un movimento che non dovrà più andare a braccetto con Giorgia Meloni, ma diventare la stampella di centro di Matteo Salvini.