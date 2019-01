Nel valzer delle poltrone dei prossimi mesi, è il nome del presidente del Veneto Luca Zaia a infiammare le indiscrezioni tra i corridoi del governo. Il governatore veneto sarebbe in pole position per la carica di Commissario europeo, di fatto "l'unica poltrona che interessa a Matteo Salvini", secondo un retroscena de La Stampa.

La partita che si sta giocando attorno alla nomina italiana a Bruxelles passa per intricati scambi al veleno all'interno del governo. I grillini sono alle prese con la nomina dell'economista Marcello Minenna alla guida della Consob, un nome poco gradito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quantomeno per il curriculum controverso di Minenna, non proprio distante dalla politica abbastanza da ricoprire un incarico delicato che proprio dell'indipendenza fa il suo pilastro. La battaglia nell'esecutivo riguarda anche la scelta del prossimo presidente dell'Inps, per la quale sarebbe in corsa il prof. Pasquale Tridico, già trombato da ministro del Lavoro in quota grillina. Quel posto spetterebbe alla Lega, ma il candidato del Carroccio Alberto Brambilla si è tirato indietro, dopo lo strappo con il partito di Salvini per divergenze sul programma, che lo stesso Brambilla aveva contribuito a scrivere.

Ma la battaglia campale per Salvini resta Bruxelles e le prossime europee. Quando le urne sanciranno il sorpasso sul M5s, il leader leghista potrà realizzare il suo vero obiettivo: poter influenzare le politiche europee stando all'interno delle stanze dei bottoni. Nella Lega non mancano i possibili candidati alla poltrona di commissario, anche tra i ministri in carica come Enzo Moavero, Lorenzo Fontana e Gian Marco Centinaio. Ma il candidato preferito dal ministro dell'Interno sarebbe invece Zaia, unico rivale politico all'interno del Carroccio e stimato ministro dell'Agricoltura, carica che potrebbe ricoprire proprio a Bruxelles.