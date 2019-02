Non controlla più i suoi, Luigi Di Maio. Sulla Diciotti il M5s prepara l'imboscata in Senato. Il leader ha garantito a Matteo Salvini che in Giunta per l'immunità i rappresentanti grillini voteranno "no" alla richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro degli Interni accusato di sequestro di persona per i migranti bloccati al largo della Sicilia lo scorso giugno, ma il problema, come confessato dallo stesso Di Maio a Salvini, è un altro: "Non posso dare garanzie sul voto dell'Aula".

Tradotto: i senatori grillini duri e puri, quelli più vicini a Roberto Fico e Alessandro Di Battista, potrebbero decidere di mandare a processo il leader della Lega. Come spiega il Messaggero, "il voto sarà palese e almeno dieci senatori grillini sono orientati a contrapporsi alla scelta che dovrebbe essere presa in Giunta. Ecco perché la Lega è allarmata. Il traguardo dei 161 voti rischia di sfumare, anche se ci sarà il soccorso di FI e FdI". Coi suoi fedelissimi, Salvini mostra irritazione: "Di Maio si dia una regolata. Stanno esagerando, non ne posso più dei loro no. E se votano sì alla richiesta finisce il rapporto di fiducia".