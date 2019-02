Vito Bardi, ex generale della Guardia di Finanza, non sarà il candidato governatore della Basilicata per il centrodestra. A indicarlo era stata Forza Italia, ma Silvio Berlusconi, nella registrazione della puntata di Porta e Porta di giovedì 14 gennaio, ha spiegato che "il nome da noi indicato a Salvini e alla signora Meloni non ha avuto riscontri positivi. Quindi ora stiamo cercando un altro candidato, uno lo vedo stasera e altri due domani".

E' l'ennesimo segnale di difficoltà, per gli azzurri e l'ammissione pubblica da parte dello stesso Berlusconi della sudditanza in cui il suo partito si trova oggi nei confronti delle altre due forze della coalizione che domenica scorsa ha vinto (con un candidato espresso da Fratelli d'Italia) le elezioni regionali in Abruzzo.