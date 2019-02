"Non ditelo a Elsa Fornero". Sono già 50mila le richieste di pensione anticipata grazie a Quota 100 e il vicepremier Matteo Salvini, l'artefice della riforma previdenziale, gode su Twitter: "Cinquantamila italiani hanno scelto il diritto alla pensione con quota 100, in poco meno di un mese (ma non ditelo alla Fornero)". Come ricorda il Giornale, "la possibilità di anticipare il ritiro dal lavoro a 62 anni di età a patto di avere versato contributi per 38 anni sta raccogliendo adesioni crescenti fin dall'inizio. Il conteggio dell'Inps a poco meno di 20 giorni è arrivato a quota 49.922 domande, delle quali 17.077 da lavoratori pubblici".











Confermata la prevalenza tra le richieste di uomini (38.000) e Sud, con Roma in testa (3.875 domande) davanti a Napoli (2.393), Milano (1.895), Palermo e Torino (1.251). Molto dipende dal fatto che la maggior parte delle richiesta sta arrivando dal mondo della scuola.