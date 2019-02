Dalla tv e dai giornali è sparito ormai da quindici giorni, dalla "disfatta" 5 Stelle in Abruzzo. Accusato, Alessandro Di Battista, di usare toni troppo alti, di fare la "star". Ma Dibba non è certo sparito: con lui, rivela Il Fatto Quotidiano, Luigi Di Maio s'è ampiamente consultato per quella riorganizzazione interna del M5S che dovrebbe partire da martedì. Lui, Di Battista, non avrà alcun incarico ufficiale nel nuovo organigramma del Movimento. Ma per tornare in prima linea ed eventualmente ancora esporsi nella campagna elettorale per le Europee ha preteso "garanzie": innanzitutto il "no" alla Tav Torino-Lione e poi la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Solo a queste condizioni, Dibba sarà in campo da qui alle prossime settimane.