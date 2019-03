Augusto Minzolini è sicuro che il Movimento cinque stelle abbia i giorni contati. Lo scontro sulla Tav non sta dividendo solo il governo tra leghisti e grillini, ma anche lo stesso Movimento al suo interno. A L'aria che tira da Myrta Merlino, l'ex senatore di Forza Italia ha spiegato i veri motivi per cui il governo è entrato in crisi per il dibattito sulle grandi opere e i cantieri. Dietro quello scontro ci sono due differenti visioni del mondo, da un lato quella che ha voluto destinare buona parte delle risorse sul Reddito di cittadinanza, dall'altro, quella più liberale, che chiede a gran voce di investire nei cantieri per far ripartire l'economia.

"Il punto infatti - dice Minzolini - non è se si ci piaccia o no la Tav, è nei fatti così. Sono d'accordo a tenere in considerazione quel 41% che non è andato a votare, ma quell'elettorato non aveva ancora un Pd adatto per riprendersi quel mondo lì, cioè un bel pezzo della sinistra".

Ora che il Partito democratico ha un nuovo segretario con Nicola Zingaretti, decisamente più orientato a sinistra dei suoi predecessori, lo scenario politico è cambiato e di conseguenza sono aumentate le opzioni alternative per il M5s rispetto alla Lega: "Quel che è entrato in crisi è il processo di trasversalismo del Movimento cinque stelle. Arriverà presto il momento in cui una parte andrà per un verso e un'altra che andrà in un altro verso. È un processo ineluttabile".