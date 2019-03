«Sono giù di morale perché non capisco come i miei concittadini italiani possano essere così fuori di testa. Guardo i sondaggi, guardo i voti... Ma sono impazziti tutti». Non si dà pace Silvio Berlusconi, in tour elettorale in Basilicata in vista delle Regionali del 24 marzo. Il Cav non pensa di tornare al governo, né in tempi brevi né in futuro, «casomai sarà il centrodestra che andrà al governo e credo che abbia imparato anche da tutte le recenti vicissitudini, con gli stop continuativi che riceve dai 5 Stelle». L' ex premier ha definito «inaccettabile» la firma del memorandum d'intesa Italia-Cina e ha auspicato una Europa «potenza militare», grazie alla messa in comune delle «forze militari dei vari Stati». Parentesi calcistica in vista del derby: il Milan può farcela: «Se mettessero Suso dietro le punte lo vincerebbe sicuramente il Milan e con diversi gol di scarto».